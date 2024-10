Jenni Hermoso vinner Sokrates-prisen for sin kamp for likestilling i fotballen

HQ

Diskusjonen om Rodri vs. Vini og Real Madrid vs. Ballon d'Or overskygget resten av seremonien, som hvert år legger til flere priser for å feire ikke bare individuelle spillere, men også lag, trenere, målvakter, samt en annen side av idretten: den humanitære effekten.

Sokrates-prisen ble innstiftet i 2022, og skal belønne det beste humanitære arbeidet til en fotballspiller. Den har blitt vunnet av Sadio Mané i 2022 for hans veldedighetsarbeid i Senegal og av ingen ringere enn Vini Jr. i 2023 for institusjonen som bærer hans navn, og som hjelper barn i Brasil.

I år ble vinneren Jenni Hermoso, spansk spiller, vinner av VM for kvinner 2023 og spiller i Tigres UANL i Mexico.

Over ett år etter Rubiales-saken vinner Jenni Hermoso en humanitær pris

Årsaken var hennes rolle i kampanjen #SeAcabó (Det er over), en MeToo i kvinnefotball- og idrettsverdenen, som spredte seg etter at Luis Rubiales, daværende president i det spanske fotballforbundet (RFEF), kysset Jenni uten samtykke under feiringen av verdensmesterskapet.

"Denne prisen tilhører alle lagvenninnene mine, for likhet er ikke alltid en selvfølge", sa Hermoso. "Jeg ber dere om aldri å slutte å inspirere, både på og utenfor banen", sa hun i sin tale.

Da Jenni ble kysset av Rubiales, spredte det seg en bølge av fordømmelse over hele Spania og resten av verden, med krav om å få slutt på sexistisk oppførsel og skikker i fotballverdenen. Bevegelsen, som ligner på #MeToo, endte med at Rubiales og Spanias kvinnelandslagstrener Jorge Vilda trakk seg, og Rubiales ble tiltalt for seksuelle overgrep og tvang.

Den sosiale bevegelsen har blitt fortalt i en ny dokumentarfilm som strømmes på Netflix fredag 1. november, med tittelen "#Se acabó: Diario de las campeonas".