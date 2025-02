Jenni Hermosos lagkamerater er ikke fornøyd med Luis Rubiales' frifinnelse for tvang: Begge parter vil anke

HQ

Dommen mot den tidligere spanske fotballpresidenten Luis Rubiales, som ble dømt til å betale 10 800 euro i 18 måneder (20 euro per dag) til Jenni Hermoso fordi han ble funnet skyldig i seksuelle overgrep, falt ikke i god jord hos de fleste av hennes kolleger på det spanske fotballandslaget, som tilfeldigvis var samlet denne uken for å spille de to første kampene i gruppespillet i Nations League (mot Belgia på fredag og England neste onsdag).

"Det jeg kan si er at jeg synes dommen for seksuelle overgrep er riktig, det jeg synes er påfallende eller merkelig er at det ikke er noen dom for tvang", sa spilleren fra FC Barcelona på en pressekonferanse torsdag, før fredagens kamp. "Det er en oppsummering av følelsen i garderoben", la hun til, og uttrykte sin bekymring for at Rubiales' skyld kun er en økonomisk sanksjon.

Nåværende trener Montse Tomé, som ikke har kalt Hermoso (som nå spiller for Tigres i Mexico) inn i troppen siden hun ble hovedtrener i september 2024, nektet å snakke om saken.

Jennifer Hermoso, spilleren som ble kysset uten samtykke 20. august 2023, etter at Spania vant verdensmesterskapet, har ikke snakket personlig, men har tatt beslutningen om å anke, og prøver å finne en skyldig dom for tvang for Rubiales og tre andre RFEF-sjefer (inkludert hennes tidligere trener Jorge Vilda) som prøvde å overbevise og manipulere Hermoso, hennes lagkamerater og til og med hennes venner og familie til å komme med en uttalelse som sa at kysset var samtykkende, og bagatellisere kontroversen. I mellomtiden har Luis Rubiales' advokat også bekreftet at den tidligere presidenten (som ble utestengt av FIFA før han trakk seg) også vil anke dommen.