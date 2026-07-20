Jennifer English fra «Baldur’s Gate III» og «Clair Obscur» trekker seg fra rollen som stemmeskuespiller for Gwendolyn i Tides of Annihilation

HQ

Jennifer English, en av dagens mest produktive stemmeskuespillere, trekker seg fra rollen som Gwendolyn i Tides of Annihilation. English, som ble presentert som stemmen bak hovedpersonen samtidig som selve spillet ble annonsert, trekker seg fra rollen av personlige helsemessige årsaker.

Ifølge et innlegg på Tides of Annihilations side på sosiale medier vil English fortsatt jobbe med spillet, men i en mer rådgivende rolle. Hun informerte utviklerne hos Eclipse Glow Games om sin beslutning forrige måned, og selv om teamet var lei seg for å høre at hun ikke lenger skal legge stemme til Gwendolyn, «forsto og respekterte de fullt ut at Jennifer prioriterer sin egen helse.»

Eclipse Glow Games og English selv bidro til å finne en erstatter for rollen som Gwendolyn, og de har allerede funnet en ny skuespiller til rollen. Hun spiller inn replikkene sine til Gamescom 2026-demoen som blir tilgjengelig neste måned, men navnet hennes er ikke avslørt ennå.

Jennifer English har en av de mest unike stemmene i spillverdenen, og har brakt den med seg inn i en lang rekke verdener, noe som har hjulpet oss med å fordype oss i fantasiland eller fjerne fremtider. Det blir spennende å se hvem som erstatter henne i « Tides of Annihilation, og om teamet velger noen som høres ut som henne, eller gir Gwendolyn en helt ny tolkning.