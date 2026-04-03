Jennifer English glemte nesten å prøvespille for Clair Obscur: Expedition 33

Fra Elden Ring til Baldur's Gate III. Fra Clair Obscur: Expedition 33 til Tides of Annihilation. Spillere ser ikke ut til å få nok av Jennifer English i disse dager, men selv om den britiske skuespilleren scorer flere priser for sin prestasjon som Maelle i Sandfall Interactives monsterdebut, avslører hun at hun, akkurat som resten av oss, lett kan glemme viktige jobber.

I en samtale med Radio Times Gaming avslørte English at hun nesten ikke prøvespilte for rollen som Maelle i Clair Obscur: Expedition 33, rett og slett fordi hun glemte det. Men siden rollen bare krevde stemmen hennes, klarte English å skrape sammen en audition klokken to om natten, i sengen sin.

"Jeg kommer bare til å spille det inn på sengen klokken to om natten, og det var akkurat det som skjedde med Expedition 33, fordi jeg glemte å gjøre det. Ikke vær som meg. Ja, vanligvis i siste liten og for sent," sa English.

For andre jobber kan auditionprosessen være helt annerledes. Noen selskaper vil ha stemme og motion capture, og English forteller at hun noen ganger har måttet filme seg selv fra knærne og opp til hodet for å få en rolle. Skuespillere kan også få bestemte scener på forhånd eller noen få replikker de skal fremføre for å vise hva de kan som karakter. Det hele høres veldig komplisert ut, egentlig.