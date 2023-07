Jennifer Garner er tilbake som Elektra i Deadpool 3

HQ

Michael Keaton som Batman i The Flash, Tobey Maguire og Andrew Garfield som Peter Parker i Spider-Man: No Way Home, Dolph Lundgren som Ivan Drago i Creed II og mange flere. Vi har sett mange kjente skuespillere vende tilbake til roller de tilsynelatende forlot for lenge siden den siste tiden, og her er et nytt eksempel.

The Hollywood Reporter, Variety og Deadline kan alle avsløre at Jennifer Garner vender tilbake som Elektra i Deadpool 3. "Tilbake?" spør kanskje noen av de yngre av dere. Garner debuterte som Elektra sammen med Ben Affleck i Daredevil i 2003 før hun fikk sin egen spin-off to år senere, så det er nitten år siden sist hun spilte rollen når hun gjenforenes med Shawn Levy og Ryan Reynolds etter The Adam Project i Deadpool 3 neste år.

Dette gjør også at ryktene om at Deadpool 3 er en multivers-film der flere Marvel-figurer fra 20th Century Fox-tiden dukker opp i Disneys MCU enda mer troverdige, ettersom vi allerede vet at Hugh Jackman skal spille Wolverine igjen.

Er det noen andre karakterer fra 20th Century Fox' Marvel-filmer du gjerne skulle sett komme tilbake?