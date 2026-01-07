Jennifer Hale har "ingen anelse" om Commander Shepard kommer tilbake i det neste Mass Effect-spillet

HQ

Vi vet egentlig ikke så mye om det neste kapittelet i Mass Effect -sagaen, annet enn det faktum at BioWare har jobbet hardt med det i noen tid, og at det sannsynligvis er et make or break-spill for studioet på grunn av en rekke fiaskoer som spenner over Dragon Age: The Veilguard, Anthem, og Mass Effect: Andromeda.

Det viser seg at selv en av de mer ikoniske brikkene i Mass Effect -puslespillet også er i mørket for øyeblikket, ettersom Jennifer Hale (den kvinnelige stemmen til Commander Shepard) har dukket opp på Behind the Voice -podcasten for å snakke om sci-fi-serien og hvordan hun er uklar om planene for det neste Mass Effect.

Hale forklarte: "Jeg har ingen anelse. Dette er hva jeg sier til fansen: Hvis du vil ha Shepard i neste spill, vennligst send dem en e-post og fortell dem det, for kanskje de vil svare på det."

Hvis Commander Shepard ikke kommer tilbake i neste kapittel av serien, ville det ikke være første gang et Mass Effect -spill har en annen hovedperson i hovedrollen, men et BioWare som er desperat etter en seier, vil sikkert ønske å bringe tilbake en fan-favoritt for å gi det en større sjanse, ikke sant?