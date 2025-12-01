Jennifer Hale ville "elske å spille Bayonetta igjen" til tross for at hun ble "kastet under bussen"

HQ

Navnet Bayonetta har vært et motstridende navn den siste tiden, ettersom en rekke kontroverser plaget serien etter at den opprinnelige stemmeskuespilleren (Hellena Taylor) nylig ble erstattet av PlatinumGames av en veteran stemmestjerne (Jennifer Hale) på grunn av en konflikt som så ut til å dreie seg om betalingen som Taylor var satt til å motta for sine plikter på Bayonetta 3. Dette fikk PlatinumGames til å gå ut med en uttalelse, og hele situasjonen overskygget lanseringen av det tredje kapittelet i den elskede serien.

Mens PlatinumGames 'Hideki Kamiya mener at det vil bli mer Bayonetta, potensielt selv uten at han er involvert, er det uklart hvem som vil gi stemme til heksehovedpersonen, selv om det er usannsynlig at Taylor kommer tilbake. I stedet ser Hale ut til å være favoritten til å fortsette i stillingen, noe hun nylig kommenterte i et intervju med Gaming Bible.

På spørsmål om Bayonetta og hele kontroversen uttalte Hale: "Jeg vil gjerne spille Bayonetta igjen. Men jeg ble definitivt kastet under bussen av hele greia, og jeg var ikke i stand til å snakke på egne vegne fordi jeg var under ikke bare én, men to NDA-er. Til slutt fikk jeg lov til å komme med en uttalelse, noe jeg satte pris på, og jeg kunne presentere fakta."

Hun fortsatte med å bemerke at "det var noen ting som ble sagt [som] ble presentert som fakta, men som var usanne", og at "før jeg takket ja til audition, sjekket jeg alt grundig, og jeg stoler på regissøren". Dette betydde til syvende og sist at "det var så gøy å spille Bayonetta" selv om "det ikke var gøy å bli kastet under bussen som jeg ble, men jeg var glad for å komme ut på den andre siden."

Hvis det skulle komme et nytt Bayonetta -spill, hvem synes du burde gi stemme til den titulære heksen?