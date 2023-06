Jennifer Lawrence fortsetter gjerne som Katniss i The Hunger Games

HQ

The Hunger Games-forløperen The Ballad of Songbirds and Snakes skal komme på kino senere i år, men siden historien finner sted flere tiår før Katniss Everdeen sin tid, og at hun ikke nevnes i boken, er det veldig liten sjanse for at Jennifer Lawrence dukker opp i den. Det betyr likevel ikke at alt håp om å se henne igjen er ute.

I et intervju med Variety sier Lawrence at hun ikke ville nøle et sekund med å vende tilbake til Katniss og The Hunger Games hvis muligheten bød seg:

"Herregud - absolutt! Hvis Katniss noen gang kunne komme tilbake i livet mitt, 100 prosent."

Slike kommentarer får jo alltid produsenter og regissører til å våkne, så du skal ikke se bort fra at flere historier om Katniss kommer på kinoer eller streamingtjenester i fremtiden.