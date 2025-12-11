Jennifer Lawrence og Josh Hutcherson kommer tilbake for The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Jennifer Lawrence og Josh Hutcherson vil gjenta rollene som Katniss Everdeen og Peeta Mellark i den kommende prequel-filmen The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, som kommer i november neste år.

The Hollywood Reporter spekulerer i at paret sannsynligvis vil dukke opp i en flash-forward-sekvens, ettersom filmen finner sted 25 år før hovedserien. I skrivende stund har Lionsgate ikke avslørt noen detaljer om cameo-rollene.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping er en prequel som tar oss tilbake til det andre kvartalskvartalet, der Katniss og Peetas mentor Haymitch kommer ut på toppen (spoilere, på en måte, men dette er en prequel). Joseph Zada skal spille den unge Haymitch, og vi får også se yngre versjoner av andre Hunger Games-favoritter som Caesar Flickerman og Effie Trinket.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping Filmen har premiere 20. november 2026.