Jennifer Runyon er gått bort - kjent fra ikonisk Ghostbusters scene

Jennifer Runyon er kanskje ikke et navn alle er kjent med, men de fleste av dere som leser dette har nok sett en av filmene hennes. Hun er blondinen som Peter Venkman (spilt av Bill Murray) avstår fra å straffe etter at hun gjetter feil i introen til den første Ghostbusters.

Nå melder Deadline at hun dessverre har gått bort i en alder av 65 år, etter en kamp mot kreft. Nyheten ble kunngjort på Instagram av hennes venninne Erin Murphy, kanskje best kjent fra TV-serien Bewitched. Hun skriver :

"Så trist å dele at min venn Jennifer Runyon Corman har gått bort etter en kort kamp mot kreft. 💔

Noen mennesker vet du bare at du vil bli venner med før du til og med møtes. Hun var en spesiell dame. Jeg kommer til å savne deg, Jenn. Tankene mine går til familien din og de vakre barna dine."

Vi er selvfølgelig triste over hennes bortgang og sender våre tanker til hennes nærmeste. Som alltid vil vi takke Jennifer Runyon for all underholdningen hun har gitt oss.