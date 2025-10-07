Jensen Ackles avslører den gangen han måtte gå av The Boys sett

HQ

Vi vet at The Boys ofte prøver å sjokkere seerne med hver nye sesong, men noen ganger kan innholdet i serien til og med påvirke skuespillerne. Jensen Ackles, som er tilbake som Soldier Boy i den femte sesongen av The Boys, måtte gå av settet på et tidspunkt fordi en scene sjokkerte ham så mye.

Som fanget av Fangasm på sosiale medier, avslørte Ackles at han gjorde en umiddelbar 180 da han gikk på settet. "Jeg går inn i scenen og jeg snur meg rundt hjørnet og jeg sier 'oh my God'. Det var ikke min replikk. Og det var meningen at jeg skulle bli der, men jeg hadde ikke sett hva som foregikk."

Selv om det selvfølgelig hadde vært prøver før da, sa Ackles at scenen endret seg mellom dem og den faktiske innspillingsdagen. "Jeg gikk bare ut igjen, og de sa 'øh, kutt?'. Og jeg sa: "Beklager, jeg var ikke forberedt på det. Og det tror jeg ikke noen andre vil være heller."

Vi vet selvfølgelig ikke hva Ackles sikter til her, men vi kan forestille oss at den femte sesongen av The Boys er den siste, og at vi får se alt som skal til for å gjøre det til en minneverdig finale.