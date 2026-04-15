Jensen navngir offisielt sin comeback-bil "Interceptor GTX"

Det gjenfødte Jensen-prosjektet har offisielt tatt et skritt fremover, og nå har det fått et navn: Interceptor GTX. Den nye bilen, som ble avslørt av Jensen International Automotive, er en moderne versjon av den klassiske Interceptor-formelen, men det er ikke en restomod eller en videreføring. Dette er en renvasket GT med ultrahøy ytelse som er designet for å relansere merket i en ny æra.

Detaljene er fortsatt tynne, men vi vet det grunnleggende. GTX vil sitte på et aluminiumschassis, ha et håndbygget aluminiumskarosseri og en "skreddersydd" V8-motor under panseret. Med andre ord holder den seg til den tradisjonelle GT-oppskriften med frontmotor, bare med moderne teknikk under.

David Duerden, administrerende direktør i JIA, sa følgende i en pressemelding :

"Avduket seksti år etter lanseringen av den originale Jensen Interceptor, blander 2026 Jensen Interceptor GTX tradisjonelt håndverk og moderne teknologi for å hevde sin egen moderne karakter. Vi ser frem til å snart kunne avsløre vår første prototyp: en pre-produksjon, ultra-høytytende spesialmodell som vil få pulsen til å stige og ta Jensen inn på et nytt territorium."

Interceptor-navnet i seg selv har stor tyngde. Originalen bidro til å definere Jensen som en produsent av stilige, V8-motoriserte grand tourere på 1960- og 70-tallet, og den nye bilen tar tydeligvis sikte på å bygge videre på denne arven samtidig som den skaper sin egen identitet. En førproduksjonsversjon vil snart bli avslørt.