Jeph Loeb om Marvel Televisions tidlige ekspansjon: "Filmfolkene så på oss som om vi var tyggegummi på skoen deres"

Med tanke på det enorme omfanget av Marvel produksjoner som kommer på årlig basis, enten det er på kino eller på Disney+, kan det være lett å synes at det hele er en smule overveldende og som om det er for mye som tilbys fansen. Marvel tretthet er et reelt problem, men det er kanskje et problem vi tar for mye for gitt, for så sent som for et tiår siden, mens filmene var populære, var TV-siden av virksomheten langt mindre kjent.

Bortsett fra Agents of Shield og noen mindre spinoffs, var Marvel TV-prosjekter i utgangspunktet laget for Netflix, som overtok de ulike Defenders og begynte å produsere serier i en mer dyster og mørkere versjon av New York enn den som ble malt i filmuniverset. "Netflix laget ikke serien. Marvel Television laget serien." Men hvordan ble dette til? Vi fikk nylig en prat med den legendariske forfatteren og tidligere Marvel Television -sjefen Jeph Loeb på San Diego Comic Con Malaga, der han forklarte hva som skjedde bak kulissene.

"Jeg husker at jeg sa at filmene ser veldig røde, hvite og blå ut. Og det mener jeg ikke i noen form for patriotisk eller amerikansk forstand. Jeg sa at det jeg egentlig snakker om, er at Iron Man er rød. Captain America er blå. Og hvis du ser på hvordan New York ser ut, er det et veldig skinnende hvitt lys. Avengers Tower var dette hvite lyset, og gatene var rene, og alle gikk rundt som om det var det tryggeste stedet på jorden å bo i New York," begynte Loeb.

"Og jeg ville lage en historie som foregikk i Hell's Kitchen. Og jeg sa til alle: Ta en titt på filmene som ble laget på begynnelsen av 1970-tallet av Martin Scorsese, enten det var Taxi Driver eller Billy Friedkin som laget French Connection. Jeg sa at de ble spilt inn i en del av New York som du ikke ville gå inn i. Og jeg sa: Når du ser på fargeskjemaet i seriene våre, vil jeg at det blå skal være så uttonet at det ser ut som stål, og at det gule er mer som ravfargen på en drosje når lyskasterne kommer rundt om natten, og at det kommer damp ut av gaten fordi vi er i Hell's Kitchen. Så helvete er under oss. Og det satte en tone, og det sa i bunn og grunn: "Hør her, det betyr ikke at vi ikke kommer til å lage vitser. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å ha den Marvel-spesialfølelsen. Men vi kommer til å være litt mer voldelige, og vi kommer til å være litt mer lik tegneseriene."

Loeb snakket deretter om hvordan Netflix kom inn i ligningen og bidro til å oppnå drømmen om en mer rotfestet og dyster Marvel verden.

"Og jeg er veldig takknemlig overfor folkene hos Netflix. Og jeg er veldig takknemlig overfor toppledelsen i Marvel, som sa: Sett i gang. For filmfolkene så på oss som om vi var tyggegummi på skoen deres," skisserte Loeb.

"Og så sa sjefen min for TV-divisjonen til meg: 'Bare fortsett å fortelle alle at alt henger sammen'. Så det var det jeg gjorde. Alt henger sammen. Alle disse historiene er der. Er det ironisk at fem år etter at jeg sluttet, er det som om de er Indiana Jones og har funnet disse historiene som ingen noensinne har tenkt på? Da jeg var der, sa de til oss: "Vi kommer aldri til å lage disse historiene". Og nå lager de historiene. For når alt kommer til alt, handler det ikke om historiene. Det handler om manuskriptet. Det handler om skuespillerne. Det handler om å ha noen som trodde på det vi holdt på med."

Loeb avsluttet med å fremheve noen av de som hjalp Marvel Netflix-prosjektene med å nå de høydene de gjorde, inkludert stjerner som Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Krysten Ritter, Mike Colter og Jon Bernthal, som alle enten har debutert i MCU i nyere TV-serier eller ryktes å gjøre det i den kommende andre sesongen av Daredevil: Born Again. Loeb avslutter: "De er fortsatt venner. Og jeg bryr meg fortsatt enormt mye om dem."