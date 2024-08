Jepp, det skjer, Oasis gjenforenes neste sommer

HQ

Verden (eller kanskje først og fremst Storbritannia) har gått av hengslene i det siste etter å ha hørt rykter om at Noel og Liam Gallagher, grunnleggerne av Oasis, hadde begravd stridsøksen og planla å reformere bandet og dra på turné igjen neste år. Dette har nå blitt bekreftet.

Oasis Noel og Liam Gallagher skal gjenforenes i 2025 for en rekke arrangementer over hele Storbritannia. Turneen er kjent som Oasis Live '25 og vil inneholde konserter på fem forskjellige spillesteder over hele landet mellom juli og august, og når det gjelder hvilke spillesteder det er og hvilke datoer de vil være, kan du se det nedenfor.



Cardiff Principality Stadium - 4. og 5. juli



Manchester Heaton Park - 11. og 12. juli + 19. og 20. juli



London Wembley Stadium - 25. og 26. juli + 2. og 3. august



Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8. og 9. august



Dublin Croke Park - 16. og 17. august



Billettene til turneen legges ut for salg 31. august kl. 09.00 BST for de engelske, walisiske og skotske arrangementene, med salg fra kl. 08.00 BST for arrangementet i Dublin.

Dette er en annonse:

Kommer du til å prøve å få tak i en gjenforeningsbillett på Oasis?

Amra Pasic / Shutterstock.com

Dette er en annonse: