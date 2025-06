Jeremy Allen White blir Bruce Springsteen i traileren til Deliver Me From Nowhere

Biografier basert på musikere er en av Hollywoods mest populære trender for tiden, og etter Bohemian Rhapsody, A Complete Unknown, Better Man, Elvis, Rocketman, Bob Marley: One Love, med flere, vender nå 20th Century seg til Born in the U.S.A. -skaperen Bruce Springsteen som inspirasjonskilde.

Filmen heter Springsteen: Deliver Me From Nowhere, og den utforsker hvordan Springsteen kom fra enkle kår til å bli en av verdens største rockestjerner, med Jeremy Allen White i hovedrollen som musikeren.

Filmen er basert på Warren Zanes' bok med samme navn, og den er skrevet for filmlerretet og regissert av Scott Cooper, med et par andre stjerner med på rollelisten for å gi den litt ekstra trøkk, blant annet Cobra Kai og The Fantastic Four: First Steps' Paul Walter Hauser som gitartekniker Mike Batlan, Succession's Jeremy Strong som manager Jon Landau, Odessa Young som kjærlighetsinteressen Faye, Marc Maron som Chuck Plotkin, Gaby Hoffman som Springsteens mor, og Stephen Graham og David Krumholtz er også tilknyttet.

Filmen har premiere 24. oktober i høst, og du kan se traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere" skildrer innspillingen av Bruce Springsteens "Nebraska"-album fra 1982, da han var en ung musiker på vei mot global superstjernestatus og slet med å forene presset fra suksessen med spøkelsene fra fortiden. Albumet ble spilt inn på en 4-sporsopptaker på Springsteens soverom i New Jersey, og markerte en avgjørende tid i hans liv og regnes som et av hans mest varige verk - en rå, hjemsøkt akustisk plate befolket av fortapte sjeler som leter etter en grunn til å tro."