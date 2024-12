Jeremy Allen White spiller Jabba the Hutts sønn i The Mandalorian & Grogu

HQ

Som du sikkert vet, har en fjerde sesong av The Mandalorian blitt utsatt på ubestemt tid fordi Lucasfilm lager en spillefilm som heter The Mandalorian & Grogu i stedet. Nå er det bekreftet at enda en skuespiller skal være med, og det er en noe uventet rolle det er snakk om.

Ifølge The Insneider skal Jeremy Allen White (Shameless, The Bear) gjøre stemmen til Rotta the Hutt. Dette er sønnen til Jabba the Hutt, som opprinnelig dukket opp tilbake i 2008 i Clone Wars-serien. Sist vi så Rotta, var han på størrelse med en basketball, men det har gått omtrent 30 år mellom Clone Wars og The Mandalorian & Grogu, så han er sannsynligvis en fullvoksen Hutt nå.

Hvor stor Allen Whites rolle faktisk er, vet vi ikke ennå, og vi vil sannsynligvis ikke få vite det før filmen har premiere i mai 2026.