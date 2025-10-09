Jeremy Clarkson deler hjertesorg etter at gårdens første kalv gikk tapt til tuberkulose

HQ

For de som følger Clarkson's Farm tett, har Jeremy Clarkson nettopp avslørt et smertefullt tilbakeslag på sin Diddly Squat Farm etter å ha blitt tvunget til å avlive den første kalven som ble født på eiendommen på grunn av et tuberkuloseutbrudd. Kua, som bar på tvillinger, ble testet positiv for den smittsomme sykdommen, og programlederen hadde ikke noe valg. Clarkson delte nyheten på sosiale medier, og fremhevet den følelsesmessige belastningen ved å drive husdyrhold under strenge helseforskrifter. Hendelsen er en del av en pågående kamp for gården, som har stått overfor sykdomsrisiko, utfordrende værforhold og driftsmessige hindringer siden Clarkson tok full kontroll. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!

Jeremy Clarkson // Clarkson's Farm

