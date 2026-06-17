Jeremy Clarkson har fått en aggressiv form for kreft

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De to siste episodene av den femte sesongen av Clarkson's Farm hadde premiere på Prime Video i dag, og hvis du ikke har hatt sjansen til å se dem ennå, inneholder de noen ganske brutale nyheter om seriens hovedperson.

I den siste episoden avslører Jeremy Clarkson at han har fått diagnosen en svært "aggressiv" form for kreft, og at selv om sykdommen ble oppdaget tidlig og han gjennomgikk en operasjon for å behandle problemet, hadde situasjonen "gått galt", og nå er han usikker på om han kommer tilbake for en ny serie episoder.

Du kan se øyeblikket da Clarkson avslører nyheten til sine partnere og venner, Charlie og Kaleb, i programmet, før han avslutter med følgende uttalelse.

"Så vi startet sesong 5 med meg i en sykehusseng, og nå er vi ved slutten av sesong 5, og jeg er tilbake i en sykehusseng. Noe av behandlingen har gått galt, la oss si det sånn, så jeg kommer til å være her en liten stund. Jeg får ikke spise eller drikke noe, og jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Hvis alt går bra, ses vi i sesong 6, og hvis ikke, så gjør vi ikke det. Ta vare på dere selv, alle sammen."

Du kan se alle episodene av den siste sesongen av Clarkson's Farm på Prime Video nå, og du kan også lese vår anmeldelse av den nyeste episodeserien her.