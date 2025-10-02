Jeremy Crawford slår an tonen for Critical Role Campaign IV, som starter i kveld

HQ

Hvis du liker Dungeons and Dragons og liker å følge med på deres prosjekter og strømmeserier, er du sannsynligvis kjent med Critical Role, og i dag er en veldig spesiell dag for fans av denne "gruppen med nerdete stemmeskuespillere som spiller D&D". I natt, i de tidlige morgentimene for oss i Europa, har Critical Role Campaign 4 premiere, og med det vil serien ta en sving inn i en mye større dimensjon av underholdning.

For det første, for som den nye Dungeon Master og spillregissør Brennan Lee Mulligan sier, kommer Campaign IV til å bli en stor korfortelling der opptil tre bord med spillere (der alle de opprinnelige CR-medlemmene deltar, samt en ny gruppe spillere) deltar i en ny verden og et nytt univers, langt fra Exandria-verdenen skapt av Matt Mercer, der historiene om Vox Machina-, The Mighty Nein- og Hell Bells-gruppene foregikk.

Dette blir også første gang hoveddesignerne av den forrige utgaven av Dungeons and Dragons, Chris Perkins og Jeremy Crawford, vil være direkte involvert som rådgivere og assistenter for spillederen. En unik mulighet til å prøve ut sine nye designideer og samtidig vise dem frem for verden, og få enorme og nesten umiddelbare tilbakemeldinger. Vi snakket med Jeremy Crawford om dette og mer under hans besøk på San Diego Comic-Con Malaga 2025, i et fullstendig intervju som du kan se nedenfor.

Crawford dro dit for å presentere sitt panel 'The Rebirth of Dungeons and Dragons', og etterpå ga han oss et eksklusivt intervju med Gamereactor, der vi snakket om hans karriere som spilldesigner, fra hans tid hos Wizards of the Coast til hans nåværende rolle i Darrington Press og hans nåværende prosjekt, Daggerheart, men vi kunne ikke la være å be ham om en liten forhåndsvisning av Campaign IV, og dette er hva han hadde å si. "Jeg kan ikke dele noen detaljer på nåværende tidspunkt, de vil bli delt av Dungeon Master Brennan Lee Mulligan, og vil bli delt av spillerne når programmet lanseres neste uke."

"Jeg gleder meg til å se den første episoden neste uke, men i den forbindelse har det vært fantastisk å få jobbe med Brennan og skuespillerne. Chris Perkins og jeg har utviklet nye spillalternativer for karakterene og spillet som helhet som vil bli avslørt for første gang i kampanjen.

"Og det er også noe jeg er veldig spent på, å kunne se i et live spillformat nye spillmekanikker som brukes av spillerne, og vi vil kunne se i sanntid hva spillerne liker, hva publikum liker, og så kan vi utvikle det vi ser basert på hva som skjer i serien."

Premieren på Critical Role Campaign IV finner sted i kveld kl. 15:00 BST/4:00 CEST, og kan følges live på YouTube, Twitch og Beacon. Som alltid, for "Critters", torsdag kveld.

