Jeremy Irons slutter seg til Henry Cavill i Chad Stahelskis Highlander-reboot

Innspillingen av Chad Stahelskis reboot av kultklassikeren Highlander ser ut til å bli utsatt, men castingen er i full gang. Og nå er det kunngjort at ingen ringere enn Jeremy Irons vil slutte seg til den allerede stjernespekkede rollebesetningen. Oscar-vinneren skal spille filmens andre, og hittil relativt ukjente, antagonist ved siden av The Kurgan, som skal spilles av Dave Bautista.

HQ

Foreløpig kan fansen bare håpe at Henry Cavill, som skadet seg under treningen til rollen som den sverdsvingende Highlander, kommer seg raskt.

I tillegg til Cavill, Bautista og nå Irons, inkluderer rollebesetningen også Russell Crowe som Ramirez, Karen Gillan som Heather MacLeod og Djimon Hounsou i rollen som en ennå ikke navngitt kriger. Filminnspillingen forventes å starte tidlig neste år, eller så snart Cavill er fit for fight igjen.

Gleder du deg til den nye Highlander?