Jeremy Renner beroliger fansen med selfie fra sykehuset

På søndag ble det kjent at Hawkeye-, The Hurt Locker- og Mission: Impossible-skuespilleren Jeremy Renner hadde blitt kritisk skadet etter en alvorlig ulykke under snømåking. Mange har selvsagt vist stor medfølelse og vært bekymret siden den gang, men det virker som om ting går bra.

Renner har nemlig bestemt seg for å berolige fansen litt og takke for støtten ved å legge ut en selfie på Instagram etter to omfattende operasjoner.

Han ser jo ganske forslått ut, men med tanke på hvordan det kan gå når man får en flere tonns snæmaskin over seg virker han å ha vært relativt heldig. Forhåpentligvis fortsetter det slik.