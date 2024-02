Jeremy Renner er klar for å vende tilbake til MCU

For over et år siden mistet Jeremy Renner nesten livet i en snøplogulykke. Skuespilleren - som er mest kjent for å spille Hawkeye i MCU - har siden kommet seg godt, og ønsker til og med å komme tilbake på jobb så snart som mulig.

I en samtale med ET sier Renner at han gjør "90 prosent av alle de tingene jeg trenger å gjøre... I løpet av de neste seks månedene vil jeg forhåpentligvis løpe [mer] ... Jeg må sette meg mål. Jeg skal gjøre alt jeg kan... alt som skal til for å bli bedre, for å bli sterkere."

"Det er vanskelig for meg å se tilbake, for å være ærlig. Det er vanskelig for meg å se fremover. Jeg fokuserer på nåtiden og det neste skrittet jeg har foran meg, for det er alltid et nytt hinder for meg akkurat nå", fortsatte han.

På spørsmål om han kunne tenke seg en ny Avengers-film eller en retur til MCU, virket Renner klar for det. "Jeg er alltid klar. Jeg kommer til å være sterk nok, det er helt sikkert. Jeg kommer til å være klar. Alle disse gutta kommer til sykesengen min, og de har vært med meg hele veien gjennom denne rekonvalesensen, så... hvis de vil ha meg, kan de få meg. Det hadde vært noe."

Forhåpentligvis kan han vende tilbake til MCU i god tid, men som alltid bør rekonvalesensen komme først før han gjør noen vanvittige stunts. Selv om du har en stuntmann til det, er det fortsatt mulig å bli skadet på et Hollywood-sett.