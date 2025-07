Jeremy Renner "gjør seg klar" Hawkeye Sesong 2

Jeremy Renner ønsker å vende tilbake til MCU og forhåpentligvis få med seg en ny sesong av Hawkeye. Etter å ha vært borte en stund på grunn av en brøytebilulykke som nesten tok livet av skuespilleren i 2023, er Renner i ferd med å restituere kroppen for å bli MCUs favorittbueskytter igjen.

HQ

"Jeg er alltid glad for å være i den verdenen, mann," sa han til Empire. "Jeg elsker alle de gutta, jeg elsker karakteren ... Jeg er sikker på at vi kommer til å ende opp med å gjøre [Hawkeye] sesong 2, og gjøre andre ting. Og jeg er glad for å gjøre det."

"Kroppen min begynner å bli klar for noe sånt. Jeg vet ikke om noen vil se meg i tights, men kroppen min vil se bra ut i tights," fortsatte han, og la til at han allerede kan gjøre Hawkeye's signaturbevegelse igjen, der han hopper opp i luften, vrir seg og skyter og skyter en pil.

Det er en ny Avengers-film på vei, men Renner kommenterte ikke om han ville være involvert i Doomsday. Det høres imidlertid ut som om Hawkeye fortsatt prøver å få en plass tilbake i MCU.