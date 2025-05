Jeremy Renner nekter å returnere som Hawkeye etter lønnskonflikt

Marvel Hawkeye prøver å redusere kostnadene, og det har tydeligvis ikke falt i god jord hos Jeremy Renner, som nå har kunngjort at han har takket nei til tilbudet om å komme tilbake som Clint Barton i en andre sesong av Hawkeye. Årsaken? Marvel tilbød ham bare halvparten av lønnen fra den første sesongen, noe han tydeligvis ikke følte var veldig motiverende og fortalte Variety:

"De ba meg om å gjøre sesong 2, og de tilbød meg halvparten av pengene. Jeg sa: "Vel, det kommer til å ta meg dobbelt så mye arbeid for halvparten av pengene, og åtte måneder av min tid, egentlig, for å gjøre det for halvparten av beløpet. Tror du jeg bare er halve Jeremy fordi jeg ble overkjørt? Kanskje det er derfor du vil betale meg halvparten av det jeg tjente i den første sesongen."

I stedet vil Renner fokusere på andre prosjekter, og spørsmålet er nå om det i det hele tatt blir noen fortsettelse når serien er uten sin opprinnelige hovedrolleinnehaver.

