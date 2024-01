Jeremy Renner vender tilbake til skuespilleryrket

HQ

Etter at han nesten mistet livet i en stygg brøytebilulykke for nesten nøyaktig ett år siden, har det nå blitt avslørt at Jeremy Renner endelig er klar til å vende tilbake til arbeidslivet. Rehabiliteringen har vært lang, men i et intervju med The Hollywood Reporter sier skuespilleren selv at han føler seg klar.

"Det har vært et fantastisk, fantastisk travelt år, og jeg tror jeg er klar. Jeg tror jeg er sterk nok. Vi får se. Jeg skal bokstavelig talt tilbake om en uke. Men jeg kommer til å gjøre mitt beste og prøve så hardt jeg kan."

I tillegg til at den tredje sesongen av Mayor of Kingstown endelig er i gang, skal Renner også begynne å spille inn et album med sanger inspirert av året han tilbrakte på rehabilitering etter ulykken.

