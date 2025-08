Jeremy Strong erstatter trolig Jesse Eisenberg i The Social Network-oppfølgeren

Det ser ut til at rollebesetningen begynner å komme sammen for Aaron Sorkins The Social Network oppfølger. I går rapporterte vi at Mikey Madison og Jeremy Allen White var i samtaler om å spille hovedrollene i den kommende filmen, og nå har vi kanskje vår Mark Zuckerberg også.

HQ

Deadline bemerker at Jesse Eisenberg valgte å ikke gå tilbake til rollen han spilte i 2010-filmen, og Jeremy Strong ser ut til å være det beste valget for å erstatte ham. For øyeblikket er filmen i utviklingsfasen, og Strong har ennå ikke blitt låst inn. Samtalene er imidlertid i gang, og han er fortsatt Sonys førstevalg.

Jeremy Strong er kjent for sin metodiske tilnærming til skuespill, noe som gjør at han kan kaste seg helt inn i en karakter. Nylige roller som Kendall Roy i Succession og Roy Cohn i The Apprentice har gjort Strong til et toppnavn i Hollywood akkurat nå.

Oppfølgeren til The Social Network følger ikke direkte hendelsene i den første filmen, men vil i stedet vise Facebooks endring til Meta, og hvordan det spredte feilinformasjon på nettet i henhold til egne rapporter, og hvordan det viste seg å være utrygt for tenåringer og barn å bruke.