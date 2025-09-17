Jerry Greenfield trekker seg fra Ben & Jerry's på grunn av at han har blitt "brakt til taushet" av morselskapet
Medgrunnleggeren av den ikoniske iskremprodusenten går videre fra selskapet han grunnla for 47 år siden.
Etter 47 års samarbeid som grunnleggere av Ben & Jerry's, har Jerry Greenfield kunngjort at han trekker seg fra sin rolle i selskapet og sier opp sin stilling. Årsaken har blitt delt av Ben Cohen på sosiale medier, i form av et brev skrevet av Jerry som forklarer at avgangen ikke skyldes at han har mistet kjærligheten til å lage iskrem, men snarere at han har blitt brakt til taushet og at selskapets kjernemoral er blitt undertrykt av morselskapet Unilever.
I Jerrys uttalelse heter det "I mer enn tjue år under Ben & Jerry's' eierskap har selskapet stått opp og uttalt seg til støtte for fred, rettferdighet og menneskerettigheter, ikke som abstrakte begreper, men i forhold til virkelige hendelser i vår verden. Denne uavhengigheten skyldtes ikke minst den unike fusjonsavtalen Ben og jeg forhandlet frem med Unilever, en avtale som forankret vårt samfunnsoppdrag og våre verdier i selskapets styringsstruktur for all fremtid. Det er dypt skuffende å komme til den konklusjonen at den uavhengigheten, selve grunnlaget for salget til Unilever, er borte."
Jerry fortsetter med å legge til: "Og det skjer i en tid da landets nåværende administrasjon angriper borgerrettigheter, stemmerett, innvandreres, kvinners og LHBTQ-personers rettigheter. Det har aldri vært viktigere å stå opp for verdier som rettferdighet, likeverd og vår felles menneskelighet, og likevel har Ben & Jerry's blitt tiet i hjel og satt på sidelinjen av frykt for å opprøre makthaverne. Det er lett å stå opp og si ifra når ingenting er i fare. Den virkelige verdiprøven er når tidene er utfordrende og du har noe å tape."
Så ja, Jerry Greenfield forlater Ben & Jerry's. Selv om selskapet fortsatt vil være kjent som Ben & Jerry's, har det fått hjertet sitt knust i to, selv om denne triste splittelsen ikke vil sette en stopper for Jerrys humanitære væremåte.
"Hvis jeg ikke kan videreføre disse verdiene innad i selskapet i dag, så vil jeg videreføre dem utenfor, med all den kjærlighet og overbevisning jeg kan."