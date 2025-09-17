Jerry Greenfield trekker seg fra Ben & Jerry's på grunn av at han har blitt "brakt til taushet" av morselskapet

HQ

Etter 47 års samarbeid som grunnleggere av Ben & Jerry's, har Jerry Greenfield kunngjort at han trekker seg fra sin rolle i selskapet og sier opp sin stilling. Årsaken har blitt delt av Ben Cohen på sosiale medier, i form av et brev skrevet av Jerry som forklarer at avgangen ikke skyldes at han har mistet kjærligheten til å lage iskrem, men snarere at han har blitt brakt til taushet og at selskapets kjernemoral er blitt undertrykt av morselskapet Unilever.

I Jerrys uttalelse heter det "I mer enn tjue år under Ben & Jerry's' eierskap har selskapet stått opp og uttalt seg til støtte for fred, rettferdighet og menneskerettigheter, ikke som abstrakte begreper, men i forhold til virkelige hendelser i vår verden. Denne uavhengigheten skyldtes ikke minst den unike fusjonsavtalen Ben og jeg forhandlet frem med Unilever, en avtale som forankret vårt samfunnsoppdrag og våre verdier i selskapets styringsstruktur for all fremtid. Det er dypt skuffende å komme til den konklusjonen at den uavhengigheten, selve grunnlaget for salget til Unilever, er borte."

Jerry fortsetter med å legge til: "Og det skjer i en tid da landets nåværende administrasjon angriper borgerrettigheter, stemmerett, innvandreres, kvinners og LHBTQ-personers rettigheter. Det har aldri vært viktigere å stå opp for verdier som rettferdighet, likeverd og vår felles menneskelighet, og likevel har Ben & Jerry's blitt tiet i hjel og satt på sidelinjen av frykt for å opprøre makthaverne. Det er lett å stå opp og si ifra når ingenting er i fare. Den virkelige verdiprøven er når tidene er utfordrende og du har noe å tape."

Så ja, Jerry Greenfield forlater Ben & Jerry's. Selv om selskapet fortsatt vil være kjent som Ben & Jerry's, har det fått hjertet sitt knust i to, selv om denne triste splittelsen ikke vil sette en stopper for Jerrys humanitære væremåte.

"Hvis jeg ikke kan videreføre disse verdiene innad i selskapet i dag, så vil jeg videreføre dem utenfor, med all den kjærlighet og overbevisning jeg kan."

