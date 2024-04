Jerry Seinfeld: "Filmbransjen er død"

HQ

I stedet for å stå foran kameraet har Jerry Seinfeld valgt å sette seg i regissørstolen for Netflix-filmen Unfrosted. I et nylig intervju med GQ gikk han i dybden på hvordan det var å for første gang i sin lange karriere gjøre noe helt annet enn å spille skuespill og i stedet regissere, og han holdt virkelig ikke tilbake med ordene.

"Det var helt nytt for meg. Jeg trodde jeg hadde gjort noen kule ting, men det var ikke i nærheten av måten disse folkene jobber på. De er så dønn seriøse! De har ingen anelse om at filmbransjen er over. De har ingen anelse."

Da han ble bedt om å forklare hva han mente, la han til :

"Film står ikke lenger på toppen av det sosiale og kulturelle hierarkiet, slik den gjorde i store deler av våre liv. Når en film kom ut, og den var god, gikk vi alle for å se den. Vi diskuterte den. Vi siterte replikker og scener vi likte. Nå går vi gjennom en brannslange av vann og prøver bare å se."

Så hva tror han har erstattet filminteressen hans?

"Depresjon? Ubehag? Jeg vil si forvirring. Desorientering har erstattet filmbransjen. Alle jeg kjenner i showbusiness, sier hver dag: 'Hva er det som skjer? Hvordan gjør du dette? Hva skal vi gjøre nå?"

Noe som i stedet har vokst i popularitet akkurat nå, er stand up, og han fortsatte med å snakke om karrieren sin innen det :

"Jeg har gjort nok ting til at jeg har min egen greie, noe som er mer verdifullt enn det noen gang har vært. Stand-up er som å være en møbelsnekker, og alle trenger en fyr som er god med tre... Det er trær overalt, men det er ikke så lett å lage et fint bord.

Så metaforen er at hvis du har et godt håndverk, er du på en måte ugjennomtrengelig for innfallene i bransjen. Publikum strømmer nå til stand-up fordi det er noe du ikke kan forfalske. Det er som plattformdykking. Du kan si at du er en plattformdykker, men på to sekunder kan vi se om du er det eller ikke. Det er det folk liker med stand-up. De kan stole på det. Alt annet er falskt."