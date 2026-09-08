Jerry Seinfeld skal opptre på en komediefestival i Lisboa, og gjestekunstnere trekker seg i protest

HQ

Flere komikere, skuespillere, musikere og kunstnere har trukket seg fra MEO Commedia a La Carte Fest, den første internasjonale humorfestivalen i Lisboa, som finner sted fra 29. oktober til 1. november 2026, med Jerry Seinfeld som spesiell internasjonal gjest, som her gjør sin første liveopptreden i Portugal.

Seinfeld har offentlig støttet Israel i Gaza-konflikten, og i fjor sammenlignet han uttrykket «Free Palestine» med Ku Klux Klan i et foredrag ved Duke University. Seinfeld sa at å si «Free Palestine» er som å si «Jeg liker ikke jøder», og la til at Klanen er «litt bedre fordi de er mest ærlige».

Ingen av artistene som trakk seg, pekte direkte på Seinfeld, men festivalen har mottatt hyppige oppfordringer på sosiale medier om å fjerne den amerikanske komikeren.

I sin uttalelse sa skuespillerinnen Inês Aires Pereira at «ett av navnene forsvarer iherdig ideer og handlinger som jeg anser som uforsvarlige», og la til at «vi kan ikke relativisere eller normalisere et folkemord».

Komikerduoen Cebola Mol la ut et bilde av en vannmelon, som ofte assosieres med det palestinske flagget, og skrev at «vi skal feire rettferdighet, frihet og glede sammen med dere ved en annen anledning».

Andre artister som trakk seg, inkluderer sangerne Carolina Deslandes, Tatanka og Bárbara Tinoco, som skulle opptre sammen, gruppen Conjunto Cuca Monga, komikeren Pedro Tochas og billedkunstneren Vhils (Alexandre Farto), ifølge The Hollywood Reporter.