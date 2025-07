Jess Carters lagkamerat sier at støtten til henne etter rasistiske overgrep "har brakt oss sammen som et lag"

HQ

England og Italia møtes i kveld i semifinalen i EM for kvinner (20:00 BST, 21:00 CEST), den første kampen for Lionesses siden forsvarsspilleren Jess Carter sa at hun trakk seg tilbake fra sosiale medier etter å ha blitt utsatt for "mange rasistiske krenkelser", og bestemte seg for å overlate kontoene sine på sosiale medier til et lag å håndtere, et tiltak "for å beskytte meg selv og holde fokus på å hjelpe laget".

Carters budskap fikk stor gjennomslagskraft i England, der det utløste en bølge av støtte fra andre lagkamerater, fotballforbundet, UEFA og til og med statsminister Keir Starmer, som tilbød sin støtte til Carter og laget, og "alle spillere som har blitt utsatt for rasisme, både på og utenfor banen".

Midtbanespilleren Georgia Stanway, som talte på pressekonferansen før kampen, sa at denne saken faktisk har styrket båndet mellom spillerne. "Om noe, så har det ført oss sammen som et lag", sa Stanway på mandag. "Vi må kutte det ut av samfunnet. Vi må kutte det ut av fotballen. Akkurat nå kan vi bare vise vår støtte og vårt samhold."

Samtidig sier trener Sarina Wiegman at Carter er klar til å spille i kveld. "Det sier mye om henne og laget. Vi har hatt en samtale. Det er en vanskelig situasjon, men Jess er en veldig sterk person, hun ønsker også å gå videre, men hun og vi følte at vi måtte ta tak i dette, vi kan ikke la det ligge."