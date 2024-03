Jesse Eisenberg: Now You See Me 3 vil "forhåpentligvis" starte innspillingen før høsten

Now You See Me hadde premiere i 2013 og ble en stor hit. Det var en slags heist-film pakket inn i magiske triks fra The Four Horsemen (spilt av Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher og Dave Franco). Oppfølgeren Now You See Me 2 kom tre år senere og ble like populær som den første filmen - men etter det har vi ikke fått noen nye filmer, til tross for rykter og skuespillere som sier at det kommer til å skje.

HQ

Nå ser det imidlertid ut til at det faktisk skjer noe, for Jesse Eisenberg har noen virkelig positive nyheter om produksjonen, som ser ut til å gå veldig bra. I en samtale med Collider avslører Eisenberg at han regner med at innspillingen starter innen seks måneder;

"Forhåpentligvis skjer det i løpet av de neste seks månedene. Jeg tror det vil det, det virker som det vil det. Ja, det er virkelig flott."

Når det gjelder hva han liker best ved manuset, sier han at det er spennende til tross for at det ikke er voldelig, og at det "hyller intelligens":

"Det jeg liker så godt med den, etter å ha lest manuset, er at den hyller intelligens og er ikke-voldelig, men spennende, og det er så rart å se det, for det høres så opplagt ut, og det høres ut som om det ville vært vanlig, men det er faktisk ganske uvanlig med en film i denne serien, en film i Hollywood-stil som egentlig bare handler om teamarbeid og intelligens, og ikke bare om vold."

Gleder du deg til mer opptrinn med The Four Horsemen i Now You See Me 3?