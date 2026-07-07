Jesse Eisenberg ønsker å spille inn « Now You See Me 4 » så snart som mulig

Det gikk ni år mellom «Now You See Me 2» fra 2016 og fjorårets «Now You See Me: Now You Don’t», men forhåpentligvis trenger vi ikke å vente like lenge på den fjerde filmen i serien. Jesse Eisenberg sier at han elsker å være en del av «The Four Horsemen» og ønsker å komme i gang med oppfølgeren med en gang. Han forklarer til The Wrap:

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«Ærlig talt, jeg vil gjerne spille i « Now You See Me 4 » mer enn noe annet. Jeg har aldri følt meg lykkeligere enn når jeg spiller den rollen.»

Når det gjelder hva han liker ved rollen, forklarer han at det er en mer oppløftende karakter:

«Vanligvis spiller jeg deprimerte mennesker, noe som gjør meg deprimert, men når jeg spiller den selvsikre, arrogante tryllekunstneren, går jeg hjem hver dag og tenker: ‘Det var fantastisk.’ Det er den eneste rollen der jeg får lov til å stå rett i ryggen og ha på meg finere klær. Det er der jeg er aller lykkeligst.»

Arbeidet med en fjerde film er allerede i full gang, så vi får bare krysse fingrene for at Eisenberg får viljen sin, for vi er vel alle spente på å se hva som venter disse talentfulle illusjonistene, ikke sant?