Jesse Eisenberg sier Batman V Superman direkte skadet karrieren hans

Det gamle DC-filmuniverset hadde fått en god start, men Batman v Superman: Dawn of Justice skulle vise seg å være så kontroversiell at det la en demper på begeistringen rundt hele konseptet.

Det er delte meninger om filmens kvalitet som film, men spør du Jesse Eisenberg, som spilte en helt annen versjon av Lex Luthor, var filmen direkte skadelig for karrieren hans. I den siste utgaven avArmchairExpert sier han dette :

"Jeg var med i denne Batman-filmen, og Batman-filmen ble så dårlig mottatt, og jeg ble så dårlig mottatt. Jeg har aldri sagt dette før, og det er litt flaut å innrømme, men jeg tror faktisk at det skadet karrieren min på en virkelig måte, fordi jeg ble dårlig mottatt i noe så offentlig. Jeg har vært med i ting som har blitt dårlig mottatt, men som ikke ser dagens lys, og for det meste er det ingen som vet om det. Men dette var så offentlig, og jeg leser ikke anmeldelser, omtaler eller filmpresse eller noe som helst, så jeg var ikke klar over hvor dårlig den ble mottatt."

Eisenbergs karriere kan ha blitt skadet, men han har vært med i Zombieland: Double Tap, Vivarium, The Art of Self-Defence og flere.