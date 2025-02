Jesse Eisenberg tar avstand fra Mark Zuckerbergs handlinger

Jesse Eisenberg, som ble Oscar-nominert for rollen som Mark Zuckerberg i The Social Network (2010), tar nå avstand fra Facebook- og Meta-sjefen. I et intervju med BBC Radio 4's Today show forklarte Eisenberg nylig at han ikke har fulgt med på Zuckerbergs utvikling, blant annet fordi han ikke ønsker å bli assosiert med noen han mener bidrar til skadelige trender.

HQ

Skuespilleren uttrykte bekymring over Zuckerbergs kontroversielle beslutninger, som å endre Metas faktasjekksystemer og alliere seg med personer som forbindes med splittende retorikk. Eisenberg understreket at ubehaget hans stammer fra hans personlige synspunkter, ikke hans rolle i filmen, og fremhevet sin bekymring for mennesker som allerede møter motgang. Eisenberg er dypt engasjert i spørsmål om sosial rettferdighet, og han er bekymret over innflytelsen fra milliardærer, hvis rikdom og beslutninger former det offentlige liv.

Er du enig i Eisenbergs syn på Zuckerbergs handlinger den siste tiden?