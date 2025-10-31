Jesse Eisenberg tror ikke en tredje Zombieland-film vil komme med det første

Det tredje kapittelet i Now You See Me -serien er nesten her, med det treffende navnet Now You See Me: Now You Don't som debuterer i november. I denne filmen vil Jesse Eisenberg og Woody Harrelson jobbe sammen med regissøren fra Zombieland, Ruben Fleischer, som tar over serien for denne delen. Trioen har jobbet sammen flere ganger tidligere, og spørsmålet er naturligvis om det vil fortsette slik i fremtiden, kanskje til og med i en ny Zombieland film?

I et intervju med ComicBook har Eisenberg lagt iskaldt vann i blodet på alle forhåpninger om at trioen kommer tilbake for en tredje Zombieland. Han forklarer at det er mye mer sannsynlig at det blir laget en ny Now You See Me film før vi vender tilbake til den udøde-infiserte post-apokalypsen.

"Ja, jeg vil gjerne [lage Zombieland 3]. Zombieland var, tror jeg, en pause på 10 år innimellom. Denne filmen gjorde vi én, og så tre år senere, og så 10 år senere. Så det er nok mer sannsynlig at Now You See Me får flere filmer enn Zombieland."

Så selv om det er en sjanse for flere Zombieland -filmer, siden den siste kom ut i 2019, bør vi nok forvente at en tredje kommer tidligst på slutten av 2020-tallet, eller mer sannsynlig på 2030-tallet.