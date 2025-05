Jessica Biel og Elizabeth Banks spiller hovedrollene som fraseparerte søsken i Prime Videos The Better Sister

Prime Video Det ser ut til at fansen alltid har noe å se frem til. Enten det er den nå tilgjengelige Another Simple Favor -filmen, den kommende neste sesongen av Clarkson's Farm, en stjernespekket actionkomedie i juni, listen fortsetter. I tillegg kommer en dramaserie med Jessica Biel og Elizabeth Banks i hovedrollene.

Serien, som går under navnet The Better Sister, følger Biels Chloe, en høyt profilert medieleder som lever det pittoreske livet, i hvert fall ser det ut til å være tilfellet helt til mannen hennes blir myrdet, en hendelse som til slutt gjenforener henne med hennes fraseparerte og langt mindre vellykkede søster, spilt av Banks.

Traileren til The Better Sister kommer på Prime Video den 29. mai, og er nå tilgjengelig nedenfor, sammen med sammendraget, som gir ytterligere dybde og detaljer til dette spennende dramaet.

"The Better Sister, basert på romanen til bestselgerforfatteren Alafair Burke, er en 8-episoders elektrisk thriller-serie om de forferdelige tingene som driver søstre fra hverandre og til slutt bringer dem sammen igjen. Chloe (Jessica Biel), en høyt profilert medieleder, lever et pittoresk liv med sin kjekke advokatmann Adam (Corey Stoll) og tenåringssønnen Ethan (Maxwell Acee Donovan) ved sin side, mens hennes fraseparerte søster Nicky (Elizabeth Banks) kjemper for å få endene til å møtes og holde seg rusfri. Når Adam blir brutalt myrdet, sender den hovedmistenkte sjokkbølger gjennom familien og gjenforener de to søstrene, mens de prøver å nøste opp i en komplisert familiehistorie for å finne sannheten bak hans død."