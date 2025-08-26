Jessica Chastain tar opp kampen mot ekstremister i første trailer for The Savant

Apple TV+ har sluppet den offisielle traileren for den nye serien The Savant, som har Jessica Chastain i hovedrollen som etterforsker i hennes første store TV-rolle siden George & Tammy. Den åtte episoder lange thrilleren har global premiere 26. september, med to episoder på første dag, etterfulgt av ukentlige episoder frem til sesongavslutningen 7. november.

I serien spiller Chastain etterforskeren "K", som infiltrerer hatgrupper på nettet i et forsøk på å stoppe ekstremistiske trusler før de eskalerer til vold i den virkelige verden. Historien er basert på en sann beretning som først ble publisert i Cosmopolitan, og serien ledes av Melissa James Gibson (House of Cards, The Americans) sammen med den anerkjente dokumentarfilmskaperen Matthew Heineman (Cartel Land, A Private War).

I tillegg til Chastain er Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley og Toussaint François Battiste på rollelisten, og Pablo Schreiber er også med. Traileren antyder en spennende og gripende thriller som Apple helt klart posisjonerer som et av høstens store høydepunkter.