Jessica Chastain spiller en ond skikkelse i den skremmende filmen «Other Mommy

Vi nærmer oss den skumle sesongen for 2026, og ettersom oktober nærmer seg for hver dag, begynner vi å se mer og mer om skrekkfilmprosjektene som planlegges for den mest skremmende tiden av året.

I denne sammenheng har Universal Pictures, i samarbeid med Blumhouse og James Wans Atomic Monster, delt den første traileren til skrekkfilmen «Other Mommy», som er en filmatisering av Josh Malermans roman «Incidents Around the House».

I denne filmen spiller Jessica Chastain rollen som både en hengiven mor og en forvrengt og skremmende, ondskapsfull skapning som tar form av denne moren. Vi får være vitne til hvordan denne skapningen plager en familie og skaper splittelse mellom faren, moren og datteren i stadig mer grufulle scenarier.

Handlingsbeskrivelsen legger til: «Fra produsent James Wan, en av de mest innflytelsesrike arkitektene bak moderne skrekkfilm, og Blumhouse Atomic Monster, studioet bak *Backrooms* og *Obsession*, kommer en skremmende reise fra den fremadstormende sjangerregissøren Rob Savage, inn i den stadig mørkere verdenen til en ung jente, Bela, som inngår et forhold til en uhyggelig skapning i hjemmet sitt som ligner uhyggelig mye på hennes egen mor. Jessica Chastain spiller en dobbeltrolle som Belas mor og som «Other Mommy», en manifestasjon av skapningen.»

I «Other Mommy» medvirker også Jay Duplass, Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed og Karen Allen, og når det gjelder premieredatoen for denne skrekkfilmen, er den planlagt til 9. oktober. Sjekk ut den uhyggelige traileren nedenfor.