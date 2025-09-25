Jessica Chastain uttaler seg om Apple TV+ sin avgjørelse om å utsette på ubestemt tid The Savant

Alle som håpet å se dramaserien Apple TV+ The Savant i morgen, vil bli skuffet over å høre at serien ikke kommer som planlagt. Nylig bestemte streameren seg for å overraskende trekke showet fra utgivelsesplanen, tilsynelatende i kjølvannet av den politiske volden og uroen som feier Amerika, noe som har opprørt sin ledende stjerne.

HQ

På Instagram har Jessica Chastain gitt en uttalelse om beslutningen om å trekke The Savant, og uttrykte følgende.

"Jeg vil si hvor mye jeg verdsetter mitt partnerskap med Apple. De har vært utrolige samarbeidspartnere, og jeg har dyp respekt for teamet deres. Når det er sagt, vil jeg likevel si at vi ikke er enige om beslutningen om å sette utgivelsen av The Savant på pause.

"I løpet av de siste fem årene siden vi begynte å lage serien, har vi sett en uheldig mengde vold i USA: kidnappingsforsøket på Michigans guvernør Gretchen Whitmer, angrepet på Capitol den 6. januar, attentatforsøkene på president Trump, de politiske attentatene på demokratiske representanter i Minnesota, angrepet på speaker Pelosis ektemann, attentatet på den konservative kommentatoren Charlie Kirk, den nylige skytingen på en ABC-stasjon i California og over 300 skoleskytinger rundt om i landet. Selv om disse hendelsene langt fra dekker hele spekteret av vold i USA, illustrerer de et bredere tankesett som går på tvers av det politiske spekteret, og som vi må ta et oppgjør med.

"Jeg har aldri veket unna vanskelige temaer, og selv om jeg skulle ønske at denne serien ikke var så relevant, er den dessverre det. The Savant handler om heltene som hver dag jobber for å stoppe vold før den skjer, og det føles mer presserende enn noensinne å hedre deres mot. Selv om jeg respekterer Apples beslutning om å sette utgivelsen på pause inntil videre,

"Jeg håper fortsatt at serien snart vil nå ut til publikum. Inntil da ønsker jeg alle trygghet og styrke, og jeg skal gi dere beskjed hvis og når The Savant slippes."

The Savant er en dramaserie som følger en etterforsker undercover som infiltrerer hatgrupper i USA i et forsøk på å forhindre terrorhandlinger i landet. På grunn av det nylige drapet på Charlie Kirk føler Apple naturligvis ikke at det er det rette tidspunktet å debutere med serien, men spørsmålet er nå når den vil bli lansert. Det er ingen dato nevnt, bare "kommer snart", og Chastains formulering får deg til å lure på om den noen gang vil se dagens lys, ettersom hun avslutter uttalelsen ovenfor med "I'll let you know if and when The Savant is released."

Hvis Apple bestemmer seg for å kansellere The Savant, vil det stille spørsmålet om strømmerens politiske holdning, noe Disney møtte alvorlig tilbakeslag med nylig da det midlertidig kansellerte Jimmy Kimmel's late night show på grunn av kommentarer om Charlie Kirk.