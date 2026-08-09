Jessica Drew er tilbake i tegneserieserien « Spider-Woman» i anledning 50-årsjubileet i november

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Det er en flott tid å være fan av alt som har med Spider-Man å gjøre, nå som Spider-Man: Brand New Day» har kommet på kino, og «Spider-Man: «Beyond the Spider-Verse» har premiere om omtrent et år, en ny horror-inspirert tegneserieserie med tittelen «Midnight Spider-Man» skal lanseres i høst, og det 1 000. nummeret basert på nettkasterens langvarige serie kommer også i september, skrevet av den nåværende forfatteren Joe Kelly og tegnet av Pepe Larraz.

Men det er enda mer i vente fra Spidey-fronten, for i november kommer Jessica Drew tilbake som Spider-Woman i en helt ny serie laget for å markere karakterens 50-årsjubileum.

Serien heter ganske enkelt «Spider-Woman» og regnes som en «dristig ny æra» for heltinnen, der hun må ta opp kampen mot en av Marvels mest fryktinngytende skurker, nemlig det forvrengte symbiotmonsteret kjent som Carnage.

Skrevet av Dan Watters, kjent fra «Loki», og med illustrasjoner av Andrea Broccardo fra «Spider-Man Noir», kommer det første nummeret av «Spider-Woman» ut 4. november, men det vil også være et 50-årsjubileumsspesialnummer i salg i september, som har som mål å være en «spennende feiring av Spider-Womans arv.»

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Når det gjelder hovedserien, lyder synopsis som følger: «Gamle fiender tilbake fra de døde! Mysterier rundt hvert hjørne! Og en blodtørstig Carnage som knapt holdes i sjakk! Det er oppskriften på Spider-Womans mørkeste eventyr hittil – mens mørket inne i Jessica Drew truer med å bryte fri...»