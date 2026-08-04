Jessica Henwick «vil gjerne komme tilbake» som Marvels Colleen Wing

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Med tanke på at serien « Daredevil: Born Again i hovedsak gjenforener «Defenders»-gjengen fra Netflix’ Marvel-TV-univers, der Charlie Cox’ tittelrolle får selskap av Krysten Ritters Jessica Jones og snart også Mike Colters Luke Cage, Finn Jones’ Iron Fist og til og med Elodie Yungs Elektra, er det store spørsmålet om andre fra disse seriene også vil dukke opp, nemlig Jessica Henwick som Colleen Wing.

Det viser seg at skuespilleren gjerne vil gjenta rollen i Marvel Cinematic Universe, og har til og med hatt samtaler med Marvel Studios for å gjøre dette til virkelighet. I et intervju med Inverse bekreftet Henwick følgende.

«Jeg har sagt flere ganger gjennom årene at jeg gjerne vil komme tilbake. Jeg vet at alle er tilbake denne sesongen. Jeg er ikke med denne sesongen. Vi hadde faktisk diskusjoner om hvorvidt jeg burde komme tilbake denne sesongen. Men for meg endte historien hennes med at hun dro av sted mot solnedgangen. Hun har Iron Fist. Hun har Misty ved sin side. «Daughters of the Dragon» er på gang. Hun avsluttet på en virkelig flott måte.»

Selv om Henwick ønsker å komme tilbake som Colleen Wing, vil hun bare gjøre det hvis situasjonen er riktig og det er en verdig videreutvikling av karakterens historie. Henwick legger til: «Jeg er rett og slett ikke interessert i å bringe henne tilbake med mindre det er verdt å på en måte rive opp den lykken, for hun kan jo åpenbart ikke være lykkelig i en TV-serie. Hvis hun er tilbake, har noe gått galt. Jeg ville absolutt elsket å komme tilbake, men det må virkelig være den rette historien.»

Synes du Henwick bør komme tilbake som Colleen Wing i MCU?