Jesus, ikke jomfru Maria, frelste verden, presiserer Vatikanet i et nytt dekret godkjent av pave Leo

Vatikanet erklærte tirsdag at Jesus Kristus alene frelste verden fra synden, og avviste dermed formelt tanken om at jomfru Maria hadde del i menneskehetens forløsning.

I et nytt dekret godkjent av pave Leo, har Dikasteriet for troslæren instruert verdens 1,4 milliarder katolikker om ikke å referere til Maria som "medforløser" eller "medfrelserinne", med henvisning til at tittelen "skaper forvirring" om sentrale kristne trosoppfatninger.

"Det ville ikke være passende å bruke tittelen 'medforløserske'," heter det i teksten. "Denne tittelen kan skape en ubalanse i harmonien mellom sannhetene i den kristne tro." Dokumentet setter punktum for en flere hundre år gammel teologisk debatt som har splittet kirkens lærde og til og med de siste pavene.

Et spørsmål som har vært debattert i flere tiår

Katolikker tror tradisjonelt at Jesus forløste menneskeheten gjennom sin korsfestelse og oppstandelse. Men teologer har lenge diskutert hvorvidt Marias rolle som Jesu mor ga henne en andel i denne forløsende handlingen.

Avdøde pave Frans motsatte seg på det sterkeste å kalle Maria en "medforløser", og beskrev begrepet som "tåpelig". Hans forgjenger Benedikt XVI inntok et lignende standpunkt, mens John Paul II en gang brukte tittelen, men senere droppet den på grunn av doktrinære bekymringer.

Det nye dekretet understreker Marias unike åndelige rolle, ikke som en forløser, men som en formidler som "åpnet portene til forløsningen" ved å akseptere Guds vilje og føde Jesus. Ifølge Lukasevangeliet var Marias trofaste svar på engelens budskap enkelt: " La det skje."