Jet Set Radio, Crazy Taxi og House of the Dead får ny merch for å feire Sega-klassikerne

HQ Jet Set Radio, Crazy Taxi og House of the Dead er målene for ny merchandise som feirer noen av Segas klassiske titler. Spillene får kanskje ikke (ennå) noen kjærlighet når det kommer til nye utgivelser, men du kan likevel vise din kjærlighet med denne merchandisen. De fleste av designene er enkle t-skjorter med spillets logo kombinert med noen få figurer. Takket være kunststilen til Jet Set Radio og Crazy Taxi er ikke designene helt mislykkede, men du får likevel en enkel t-skjorte her, ikke noe mer. Likevel, siden det er en avtale med Amazon, er de fleste klærne faktisk ganske billige. Hvis du leter etter en julegave til en gamer av den gamle skolen, kan dette kanskje være øverst på listen din. Dette er en annonse: