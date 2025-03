JetBlue gir et av flyene sine en Super Mario-makeover

HQ

Selv om det er litt sjeldnere enn før, hender det at vi ser fly med temadesign og dekaler. Enten det er Haribo, Pokémon, Hello Kitty, Middle-earth, listen fortsetter. De fleste finnes i regioner der det respektive merket er vanlig eller sterkt innebygd, og derfor ser vi Pokémon-fly i Japan, og nå skjer dette igjen.

Denne gangen er det Nintendo og JetBlue som har gått sammen om et fly med Super Mario-tema. Nærmere bestemt er det Nintendo of America som har samarbeidet med flyselskapet, og det er grunnen til at flyet sannsynligvis vil bli sett mest på amerikansk jord. Flyet som har fått Super Mario makeover er en Airbus A320, og brandingen inkluderer blå, røde og gule elementer, med vinduer som antyder at Mario, Luigi, Princess Peach, Yoshi, Donkey Kong og Bowser er om bord.

Har du lyst til å ta en tur på Super Mario Airbus?

