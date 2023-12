Jill Braff er utnevnt til ny sjef for Zenimax/Bethesda

HQ

Denne uken har Microsoft fornyet styrene i noen av sine nyeste studioer. I tillegg til endringer hos Activision Blizzard (inkludert Bobby Koticks endelige avgang neste uke) har giganten bestemt seg for å sette et nytt ansikt ved roret i et annet av sine mest kjente nylige oppkjøp: Zenimax/Bethesda.

Matt Booty kunngjorde i en e-post til de ansatte i studioet onsdag at de har utnevnt Jill Braff, en tidligere leder i Nintendo og Sega (der hun også var markedssjef), til ny sjef for Zenimax/Bethesda. The Verge har delt Bootys uttalelse, som du kan lese nedenfor.

"Jill har et vell av erfaring innen spill og underholdning, med tidligere roller hos Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network og Warner Bros. og med å bygge opp nett- og markedsføringsvirksomheten for Ellen DeGeneres Show", legger han til.

"Hun ledet integrasjonsarbeidet vårt da ZeniMax/Bethesda ble en del av Xbox, og gjennom dette arbeidet har hun blitt godt kjent med mange av teamene og lederne deres.

Jill vil være ansvarlig for å lede ZeniMax/Bethesdas spillutviklingsteam, som vil fortsette å operere som begrensede integrasjonsenheter, samt fortsette å føre tilsyn med Microsoft Casual Games-teamet. Todd Howard, Todd Vaughn, Matt Firor, Paul Jensen og Heather Cooper vil rapportere til Jill.

Jamie Leder vil fortsette i rollen som administrerende direktør for ZeniMax/Bethesda og rapportere til meg, og vil fortsette å støtte det pågående integrasjonsarbeidet. For å støtte utviklingen av ZeniMax/Bethesdas spillportefølje vil Robert Gray (ZeniMax Quality Assurance) og Timothy Beggs (ZeniMax Release Management) rapportere til Todd Vaughn.

Med utgangspunkt i suksessen med Starfield er alle ZeniMax/Bethesda-studioene klare til å skape noen av de mest spennende og innovative spillene i bransjen. Jeg er sikker på at Jills lederskap og støtte til teamene, sammen med hennes dokumenterte evne til å bygge meningsfulle broer tilbake til Xbox, vil gjøre det enda lettere for alle i Bethesda å gi spillerne våre utrolige opplevelser."