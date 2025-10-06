Jilly Cooper har gått bort, 88 år gammel Den berømte britiske forfatteren av romaner som Rivals og Riders.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at den britiske forfatteren Jilly Cooper, kjent for sine livlige skildringer av Storbritannias overklasse, har gått bort, opplyser hennes agent i en uttalelse mandag. Cooper ble berømt på 1980-tallet med sine dristige og humoristiske romaner, og ble et kjent navn takket være karakterer som Rupert Campbell-Black og den glamorøse verdenen hun skapte rundt ham. Hennes forfatterskap fikk nylig fornyet popularitet med Disney+-filmatiseringen av Rivals (som du kan lese mer om på følgende lenke), som introduserte hennes skarpe historiefortelling for en ny generasjon av både lesere og seere. Rest in peace, Jilly Cooper. Jilly Cooper // Shutterstock