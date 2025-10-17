Gamereactor

Jim Bolger, tidligere statsminister i New Zealand, går bort 90 år gammel

Den avdøde lederen huskes for sin innsats for å forene landet og forsone seg med maori-samfunnene.

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at New Zealands tidligere statsminister Jim Bolger har gått bort, opplyser hans familie. Bolger, som ledet landet gjennom store deler av 1990-tallet, huskes for sin rolle i omformingen av landets politiske og sosiale landskap. Hans regjering innførte et nytt valgsystem som fortsatt definerer New Zealands demokrati, og inngikk historiske avtaler med maoristammene for å gjøre noe med arven etter koloniseringen. Bolger var kjent for sine republikanske synspunkter og sitt avmålte lederskap, og forble en respektert stemme i nasjonale anliggender lenge etter at han gikk av. Rest in peace, Jim Bolger.

Jim Bolger // Shutterstock

