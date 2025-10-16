Jim Carrey angivelig i samtaler om å spille hovedrollen i live-action The Jetsons-filmen

HQ

Hollywood ser ut til å rote gjennom arkivene igjen, på jakt etter gammel IP å bringe tilbake, ettersom det er rapporter om at Jim Carrey kan lede en ny Jetsons-film, ledet av Jurassic Worlds Colin Trevorrow. Foreløpig er det ingen avtaler på plass.

TheWrap fikk først vind i denne historien, og rapporterte at Trevorrow er i samtaler om å skrive manuset sammen med The Idols Joe Epstein. Carreys engasjement vil gjøre Jetsons-filmen til den første ikke-Sonic-filmen han har vært en del av siden Dark Crimes tilbake i 2016. Carrey har selvfølgelig dukket opp på TV, som SNLs Joe Biden i en kort periode og til og med jobbet med The Weeknds musikkvideoer, men har stort sett vært fraværende fra film, bortsett fra sin tid som Dr. Robotnik.

Jetsons begynte opprinnelig som en Hanna-Barbera-tegneserie som handlet om en kjernefamilie i en fjern fremtid, med tilgang til flygende biler og en robothushjelp. Serien ble gjenopplivet på 1980-tallet, og har siden den gang dukket opp her og der. Selv om det ikke er millioner av mennesker som skriker etter en Jetsons-revival, kan Carreys stjernekraft være nok til å få folk på kino, uansett kildemateriale.