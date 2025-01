Jim Carrey er åpen for å komme tilbake som Dr. Robotnik i fremtidige Sonic-filmer

HQ

Til tross for påstander om pensjonering, vendte Jim Carrey tilbake som Dr. Robotnik i Sonic the Hedgehog 3, noe som markerer første gang skuespilleren noensinne har spilt i alle tre delene av en trilogi. Men selv med den tredje filmen under beltet, er ikke Carrey sikker på at han er ferdig med Sonic.

I en samtale med Cinema Today sa Carrey at han "definitivt" er åpen for mer Sonic. "Jeg er åpen for ideen, og vanligvis kommer de til meg med den neste ideen, og hvis jeg sier 'det høres morsomt ut', så gjør jeg det. Jeg føler meg ikke låst til noe i livet med mindre det er noe som interesserer meg," sier han.

"Jeg elsker dette teamet, jeg elsker gjengen som lager disse filmene, og jeg elsker fansen. Jeg synes det er mye god energi rundt det, og god respons. Og fansen hopper inn og sier: "Hva om du gjør dette?", og de har vært veldig hjelpsomme; jeg tror vi alle lager denne filmen sammen."

Carrey sa også at han ikke er helt pensjonert, og at han i stedet er i en tilstand av "power rest" i starten av intervjuet. Vi vet at det kommer en fjerde Sonic-film, og så lenge det finnes Sonic, føles det som om vi trenger Robotnik.