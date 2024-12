Jim Carrey kan vurdere å lage en oppfølger til The Mask

HQ

Det er 30 år siden The Mask kom ut, og til tross for at det var planlagt en oppfølger, fikk vi i stedet Son of the Mask der verken Jim Carrey eller Cameron Diaz medvirket og filmen fikk en mildt sagt kjølig mottakelse. Siden den gang har det vært en del snakk om hvorvidt det kan lages en skikkelig oppfølger, og Jim Carrey, som for tiden er aktuell i Sonic 3, er i hvert fall åpen for det, hvis det er en virkelig god idé:

"Å jøss, du vet, det må være den rette ideen. Hvis noen hadde den rette ideen, så... Det handler egentlig ikke om penger. Jeg spøker om pengene... Men jeg vet aldri. Man kan ikke være sikker på sånt. Jeg sa at jeg ville pensjonere meg, men jeg tror jeg snakket mer om å hvile ut. For så snart du får en god idé, eller en gruppe mennesker du virkelig liker å jobbe med, så er det bare - ting har en tendens til å endre seg."

Det er ikke vanlig at Carrey går tilbake til noen av sine gamle roller, så vi får bare se om dette skjer eller ikke en gang i fremtiden.

Takk, Comicbook.com